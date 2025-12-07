Saint-Paul : Vac’Ado, un programme d'animations pendant les vacances pour les 11-17 ans

Le dispositif Vac’Ado, c’est l’occasion de profiter d’une semaine d’activités variées où les jeunes peuvent s’initier à des activités diverses : gaming, nautique, plein air, sportif. Des moments ludiques et éducatifs, offrant ainsi un cadre enrichissant et stimulant aux jeunes. Vac'Ado, c'est un accueil du lundi au vendredi, de 9h à 17h, pour les adolescents de la ville. L’objectif est de permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances, des compétences et des aptitudes diverses. ( Photo : sly/ Imazpress.com) (Photo photo Sly/ Imazpress.com)

Les inscriptions se font à partir du 15 décembre 2025 sur demande par mail à [email protected] ou au 0692 33 61 10 ou 0262 70 43 10

Sites d’accueil :

Gymnase Saint-Paul

Gymnase Bois-de-Nèfles

Gymnase Vue Belle

Gymnase Plateau Caillou

Une navette sera disponible sur inscription.