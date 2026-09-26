Saint-Paul : quand l’accès au droit va au plus près des habitants

Ce samedi 26 septembre, la ville de Saint-Paul et le conseil départemental de l’Accès au Droit de La Réunion (CDAD) ont organisé une nouvelle édition de la Journée locale de l’Accès au Droit (JAD), à la Grotte du Peuplement. Une matinée qui illustre la volonté de la Ville de rapprocher les services publics des habitants. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul : (Photos Ville de Saint-Paul)

La journée a été ouverte par Patricia Vallon-Hoarau-Crosson, 7e adjointe déléguée à l’égalité des droits, maison de Justice et à l’égalité Homme Femme, aux côtés de la sénatrice et conseillère régionale Évelyne Corbière-Naminzo, représentante de la Présidente de Région.

Depuis 2020, l’accès au droit est une priorité pour la Ville de Saint-Paul. Chaque année, deux Journées locales de l’Accès au Droit sont organisées sur le territoire, dans les Hauts et dans les Bas. Ces rendez-vous permettent d’apporter des réponses gratuites et concrètes aux habitants, au plus près de leur lieu de vie.

- De nouveaux interlocuteurs pour répondre aux besoins des habitants -

Cette édition a été marquée par plusieurs nouveautés. Pour la première fois, une permanence des élus a été proposée aux habitants. Neuf élus étaient présents pour échanger directement avec la population autour de plusieurs thématiques : logement, action sociale, handicap et inclusion, sécurité et tranquillité publique, aménagement et agriculture, santé et prévention, petite enfance et parentalité, urbanisme, développement économique, culture et industries créatives, ou encore accompagnement des familles.

Autre nouveauté : la participation du service Urbanisme de la Ville, permettant aux habitants d’obtenir directement des informations sur leurs démarches, notamment concernant les permis de construire et le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

- Des professionnels et partenaires mobilisés -

Tout au long de la matinée, les habitants ont également pu échanger directement avec de nombreux professionnels du droit et acteurs de l’accompagnement : avocats, Défenseur des droits, associations, professionnels de la médiation et de la conciliation, acteurs de l’aide aux victimes et de l’accompagnement social, ainsi que différents services et partenaires institutionnels.

Cette présence pluridisciplinaire a permis d’apporter des premières réponses sur des sujets du quotidien : logement, famille, succession, travail, consommation, démarches administratives, conflits de voisinage ou encore accès aux droits sociaux.

La matinée a également permis de proposer un accompagnement aux démarches numériques, afin d’aider les habitants à accéder plus facilement aux services publics et à effectuer leurs démarches en ligne.

- Une journée qui prolonge l’action des Points Justice -

Cette manifestation constitue une traduction concrète de l’activité menée toute l’année dans les trois Points Justice de Saint-Paul, situés au centre-ville, à Plateau Caillou et à La Saline. Plus de 12 000 demandes y sont accompagnées chaque année, par téléphone ou en accueil physique.

Avec ses deux JAD annuelles, ses Points Justice et ses actions d’aller-vers, Saint-Paul poursuit ainsi son objectif de mailler l’ensemble du territoire et de rendre le service public accessible au plus près des habitants.

Cette démarche se poursuivra prochainement avec la Randonnée du droit dans le cirque de Mafate, nouvelle étape de cette politique de proximité.

À Saint-Paul, l’égalité des droits passe aussi par la possibilité d’y accéder, simplement, gratuitement et là où l’on vit.