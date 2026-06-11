Saint-Paul accueille la 102e édition du Fait-Main

Les amoureux de l’artisanat local ont rendez-vous à Saint-Paul pour la 102e édition du Fait-Main, organisée par l’association Arts et Traditions les 12, 13 et 14 juin 2026. Cet événement incontournable mettra à l’honneur le savoir-faire réunionnais dans toute sa diversité et investira l’allée boisée, à proximité du parking Chaussée Royale. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour cette nouvelle édition, plus de 150 artisans péi sont attendus afin de présenter leurs créations au grand public. Objets décoratifs, accessoires, produits du terroir, créations originales ou encore innovations artisanales : le Fait-Main est l’occasion de découvrir toute la richesse, la créativité et le talent des artisans de La Réunion.

Véritable vitrine de l’artisanat local, cette manifestation permet également de valoriser les savoir-faire traditionnels tout en mettant en lumière la capacité des professionnels à innover et à proposer des produits adaptés aux attentes d’aujourd’hui.

Tout au long de la journée, visiteurs et familles pourront déambuler entre les stands, échanger avec les créateurs et profiter d’un moment convivial dans un cadre agréable au cœur de Saint-Paul.

La ville de Saint-Paul invite le public à venir nombreux soutenir les artisans locaux et partager cette belle célébration du savoir-faire réunionnais.