Saint-Paul adopte son budget sans augmenter les impôts : 59,6 millions d'euros d’investissements prévus en 2026

"Comme depuis six ans, la Municipalité a pris la décision courageuse et responsable de ne pas augmenter les impôts locaux afin de préserver le pouvoir d’achat des familles saint-pauloises et protéger les plus fragiles", réaffirme le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, en préambule du Conseil Municipal. Dans un contexte marqué par des contraintes fortes pour les collectivités, le Budget Primitif 2026 (BP) a été adopté. Un budget qui permet de continuer à investir et à transformer le territoire. (Photo Ville de Saint-Paul)

Ce BP s’élève à 277,4 millions d’euros. Ce budget traduit une ambition renouvelée avec 59,6 millions d'euros consacrés aux investissements et aux dépenses d’équipement en 2026.

Depuis 2020, 300 millions d’euros ont déjà été investis dans l’ensemble des quartiers. Jamais, une mandature n’avait mobilisé autant de moyens pour équiper, moderniser et aménager Saint-Paul.

- Les impôts locaux n’augmentent pas à Saint-Paul -

Les taux de fiscalité locale votés à Saint-Paul restent bien en dessous de la moyenne des autres villes de La Réunion. Ils resteront inchangés pour l’année 2026. Les taux de fiscalité locale à Saint-Paul :

• Taux sur le foncier bâti : 41,77% (contre 44,13% au niveau départemental)

• Taux sur le foncier non bâti : 30,91% (contre 32,38% au niveau départemental)

• Taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : 22,55% (contre 27,41% au niveau départemental)

- Des finances solides -

Pour la première fois, le Compte Financier Unique (CFU) a été voté. Obligatoire en 2027, Saint-Paul a anticipé cette échéance avec un an d’avance. Le CFU 2025 dégage un résultat net global excédentaire de 12,8 M€.

En 2025, les dépenses d’équipement sont restées à un haut niveau : 44,4 M€. Un autre indicateur illustre le dynamisme en matière d’investissement : 413 euros de dépenses d’équipements investis par habitant à Saint-Paul contre 271 euros en moyenne pour les communes de même strate.

- Une motion en faveur des contrats PEC -

À ce jour, les collectivités dont la Ville de Saint-Paul, n'ont toujours aucune visibilité sur les contrats Parcours Emploi Compétences (PEC), ni sur les quotas ni sur les financements. Une incertitude qui s’ajoute à la réduction unilatérale de la durée des contrats et la baisse du niveau de financement par l’État.

À la veille du la fête des travailleuses et des travailleurs, des agents en PEC à Saint-Paul se retrouvent dans une incertitude totale, alors même qu’ils assurent des missions essentielles dans nos écoles et dans nos quartiers.

C’est pourquoi face à ce désengagement de l’État macroniste, le Conseil municipal a adopté une motion relative aux contrats PEC en l’absence de réponses concrètes du chef de l’exécutif.

Une seconde motion a été adoptée afin de maintenir et de renforcer la Ligne Budgétaire Unique (LBU) en faveur du logement à La Réunion. La LBU s’élevait à 78 millions d’euros en 2025. Les annonces gouvernementales envisagent une réduction drastique à 27 millions d’euros. Le Conseil demande le maintien immédiat de la LBU au minimum à 78 millions d’euros afin de soutenir la création de logements.

- 5,2 millions alloués au tissu associatif -

Le Conseil a également validé le soutien aux associations que la commune accompagne année après année. Un engagement essentiel pour préserver la cohésion sociale et le dynamisme du territoire. À ce titre, une enveloppe de 5,2 millions d’euros sera attribuée à 336 associations.

- Des régularisations pour accéder au logement -

La Ville poursuit la régularisation des Occupants Sans Titres (OST) dans le cadre de l’opération Proprié’ter à Villèle.

Concrètement, des familles saint-pauloises accéderont à la propriété. Cette démarche s’inscrit dans la dynamique engagée en matière de régularisation foncière.

Une avancée significative qui traduit la volonté de permettre aux habitants de se loger dignement, sans déraciner, et dans des conditions adaptées. Plus de 100 régularisations ont déjà été réalisées depuis 2020 et cette politique se poursuivra sur ce mandat afin d’accompagner les familles à accéder à la propriété.

Dans un contexte marqué par des contraintes fortes et un contexte national et international incertain, où les besoins progressent et où les moyens diminuent, la Municipalité de Saint-Paul prend ses responsabilités pour :

• protéger le pouvoir d’achat

• soutenir les plus fragiles

• investir pour l’avenir

Un cap assumé, pour répondre aux réalités d’aujourd’hui et construire le Saint-Paul de demain.