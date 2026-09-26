Saint-Paul : plus que quelques jours pour vous inscrire au concours "Jardins et Balcons Fleuris"

La ville de Saint-Paul lance la 16ᵉ édition du Concours Jardins et Balcons Fleuris. Vous avez un jardin fleuri, un balcon végétalisé, une façade joliment aménagée ou un espace professionnel qui mérite d’être remarqué ? Trois catégories sont proposées : jardins individuels, balcons et professionnels. À la clé : des bons d’achat jusqu’à 300 euros pour les lauréats. Les inscriptions sont encore possible jusqu'au 30 septembre 2026. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Retrouvez les informations, les modalités d’inscription et le règlement du concours sur le site de la ville de Saint-Paul.