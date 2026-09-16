Logement : Saint-Paul lance une consultation auprès des jeunes

Dans le cadre de la Semaine du logement des jeunes, la ville de Saint-Paul lance une consultation pour mieux comprendre les réalités que vous rencontrez en matière de logement. "En effet, 43 % des demandeurs de logement sur notre territoire sont des jeunes de 18 à 30 ans. Un chiffre qui montre l'importance de mieux cerner vos besoins et vos attentes", écrit la commune. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul, ci-dessous : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les jeunes de 18 à 30 ans sont invités à répondre au questionnaire en ligne.