Saint-Paul : la classe passerelle de l'école maternelle de Grande Fontaine ouvre ses portes

La ville de Saint-Paul organise une matinée portes ouvertes dédiée à la classe passerelle, un dispositif qui accompagne la première scolarisation des enfants de 2 ans, en présence d’un parent. L'événement aura lieu le jeudi 20 août 2026 de 8h30 à 10h30, à l'école maternelle de Grande Fontaine. Ce moment convivial permettra aux familles de découvrir les lieux, d’échanger avec les professionnels et de partager plusieurs activités. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Pour participer, il faut réserver au 0692 69 74 37.