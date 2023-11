Saint-Paul : des fermeture des routes pour la manifestations du 360e anniversaire du peuplement

Afin de permettre le bon déroulement des manifestations du 360e anniversaire du peuplement organisé à Saint-Paul, plusieurs rues seront fermées. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Au centre-ville :

La circulation et le stationnement seront interdits sur la rue Quai Gilbert, portion comprise entre la rue Suffren et la rue Louis Lépinay, du vendredi 10 novembre 2023 à partir de 18h00 jusqu’au dimanche 12 novembre 2023 à 09h00

La circulation et le stationnement seront interdits sur la rue Elie Eudor portion comprise entre la rue du Quai Gilbert et la rue Evariste de Parny du vendredi 10 novembre 2023 à partir de 18h00 jusqu’au dimanche 12 novembre 2023 à 09h00.

La circulation (sauf riverain) et le stationnement seront interdits sur la rue Rhin et Danube, portion comprise entre la rue Quai Gilbert et la rue Evariste de Parny du vendredi 10 novembre 2023 à partir de 18h00 jusqu’au dimanche 12 novembre 2023 à 09h00

10 places de stationnement seront réservées sur la rue du Quai Gilbert, portion comprise entre le Débarcadère et la sous-préfecture de Saint Paul pour l’installation d’un podium, du vendredi 10 novembre à partir de 06h00 jusqu’au dimanche 12 novembre 2023 à 09h00.

Grande Fontaine :

La circulation et le stationnement seront interdits sur le chemin Ravine Bernica (sauf riverain), le samedi 11 novembre 2023 et le dimanche 12 novembre 2023 de 07h00 à 16h00.