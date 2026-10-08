Saint-Paul : circulation et stationnement interdits sur une partie du front de mer ce dimanche

À l'occasion du traditionnel Bal des gramounes, organisé dans le cadre de la Semaine Bleue, la circulation, l'arrêt et le stationnement seront interdits sur le boulevard du Front de Mer à Saint-Paul, entre les rues de Paris et de la Buse, ce dimanche 11 octobre 2026, de 8 heures à 18 heures. Des déviations seront mises en place par la rue de la Buse pour les automobilistes venant du Sud et par la rue de Paris pour ceux venant du Nord. La manifestation se déroulera sur le boulodrome du front de mer. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul : (Photo Ville de Saint-Paul)