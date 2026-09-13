Saint-Paul : l'anglais s'invite chez les seniors

La ville de Saint-Paul propose une nouvelle session des ateliers d'anglais ludique le mercredi 30 septembre 2026, de 9h à 12h, à la Maison de santé de la Saline. "À travers des jeux, des échanges et des activités ludiques, les participants apprennent ou révisent les expressions du quotidien tout en partageant un moment convivial", souligne la Ville dans le post que nous partageons ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les inscriptions auront lieu le vendredi 18 septembre de 9h à 22 au service seniors.

Les pièces à fournir sont un justificatif de domicile de moins de 6 mois et la carte d'identité.

Renseignements au 0262 70 43 43 ou 0693 97 31 44.