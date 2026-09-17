Saint-Paul : la campagne de subventions 2027 est ouverte

La ville de Saint-Paul informe les associations saint-pauloises de l’ouverture de la campagne de demandes de subventions pour l’année 2027. Les demandes doivent être effectuées exclusivement en ligne sur le site de la Ville. Les associations ayant déjà effectué une demande en 2026 conservent leurs identifiants. Les nouvelles associations devront créer un compte pour déposer leur dossier (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress)

Les associations doivent effectuer leur demande sur le site de la Ville ici, avant le samedi 31 octobre 2026, date limite.

Tout dossier incomplet ou transmis après cette date ne pourra pas être examiné.

Pour plus d’informations contactez le Service Subventions au 0262 70 28 85.