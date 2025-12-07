TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Paul lance ses activités et ateliers ludiques d’été

  • Publié le 7 décembre 2025 à 16:00
  • Actualisé le 7 décembre 2025 à 16:18
Saint-Paul : des vacances actives et éducatives pour les enfants des ALSH
À l’occasion des vacances d’été, Saint-Paul organisera du 5 au 20 janvier 2026 des activités et ateliers ludiques pour les marmailles de 3 à 12 ans au sein des Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH). Ces structures seront réparties sur plusieurs secteurs : Plaine-Bois-de-Nèfles, La Saline, Saint-Gilles-les-Hauts, Saint-Gilles-les-Bains, Plateau Caillou, Saint-Paul centre-ville, Étang, Savannah, Guillaume et Bois Rouge. Les inscriptions débuteront le 10 décembre et se clôtureront le 26 décembre 2025. Nous publions un post de la ville de Saint-Paul.

 Les enfants seront encadrés par des professionnels et pourront participer à des ateliers artistiques, sportifs et culturels. Des navettes seront également mises à disposition pour les quartiers éloignés. 

