Saint-Paul : la ville s’engage à sensibiliser la jeunesse

Le samedi 28 octobre 2023, la ville de Saint-Paul en partenariat avec le Beach Club ont mis en place une soirée de prévention. De 22h à 1h, cette soirée a mis en lumière l’importance de la fête responsable, tout en sensibilisant les jeunes aux dangers des addictions. (Photo ville de Saint-Paul)

Cette soirée de prévention était bien plus qu’une simple occasion de faire la fête. Elle a combiné l’engagement du Beach Club pour la sécurité de ses clients avec une mission de sensibilisation.

Durant cette soirée, diverses animations étaient prévues afin de sensibiliser le public avec la distribution de 300 mocktails gratuits, 400 protections de verres ainsi, qu’une centaine d’éthylotests ont été mis à disposition.

L’initiative était d’encourager la responsabilité individuelle en rappelant aux fêtards l’importance de s’informer et sensibiliser aux addictions.

Deux stands tenus par La Prev et le Réseau Oté avec le dispositif Effet en Fêt, ont été mis en place.

Ces stands ont fourni aux jeunes des informations essentielles sur les risques liés à la consommation d’alcool et d’autres substances, ainsi que des conseils pour une fête responsable.

Cette opération de prévention est un engagement soutenu du personnel du Beach Club. Une session de formation a été suivi en septembre par le personnel à la prévention des addictions et aux interdits protecteurs.

Les employés ont acquis les compétences nécessaires pour intervenir de manière responsable en cas de situation à risque, contribuant ainsi à la sécurité des clients.

Cette soirée de prévention axée sur la sensibilisation aux addictions a permis d’éduquer les jeunes sur les dangers et les conséquences de la consommation excessive d’alcool et d’autres substances.

La prévention des addictions et la sécurité des fêtards sont des préoccupations essentielles, et il est encourageant de voir des établissements de nuit prendre des mesures pour promouvoir une culture de la fête responsable et sécuritaire.

La Ville de Saint-Paul remercie le Beach Club pour sa confiance et son engagement et espère que cette initiative inspirera les autres discothèques du territoire à s’engager dans des actions similaires pour l’année 2024.