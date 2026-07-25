Saint-Paul : les rencontres de l'Animation de la vie sociale battent leur plein

Le 10 juillet 2026, les rencontres de l'Animation de la Vie Sociale (AVS), organisées par la Ville de Saint-Paul au Tennis Club de la Baie, étaient placée sous le signe de la rencontre, du partage et de la coopération. Au programme découverte des actions des six espaces de vie sociale associatifs et du Centre social municipal. Il y avait également des échanges entre partenaires, des animations et la présentation des projets qui font vivre les quartiers au quotidien. La Ville remercie l'ensemble des participants mobilisés. (Photos : ville de Saint-Paul)