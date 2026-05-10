Saint-Paul : la ligue de l'Enseignement recherche des bénévoles pour animer des séances de lecture dans les écoles

Si vous aimez lire des histoires, la ville de Saint-Paul et la ligue de l'enseignement ont besoin de vous. Les enfants de la commune ont besoin de lecteurs sur la pause méridienne, une activité importante qui donne le goût de la lecture aux écoliers. Si vous avez plus de 40 ans et êtes disponibles une à deux fois par semaine, vous avez le profil parfait. En participant, vous contribuez à la réussite éducative des enfants, à leur éveil culturel et à l’accès à la lecture pour tous. Nous partageons, l'annonce de la ville, ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com-