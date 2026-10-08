Saint-Gilles-les-Bains : le marché nocturne de retour ce samedi 10 octobre

Le marché nocturne de Saint-Gilles-les-Bains fait son retour ce samedi 10 octobre 2026, de 16 heures à 22 heures, sur la place Paul Julius Bénard. Organisé chaque deuxième samedi du mois, ce rendez-vous propose aux visiteurs de découvrir des produits artisanaux, des créations locales et des spécialités du terroir. L'occasion de flâner entre les stands et de rencontrer les artisans et producteurs locaux dans une ambiance conviviale. Nous publions ci-dessous le post de la ville de Saint-Paul : (Photo Ville de Saint-Paul)