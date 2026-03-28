[Vidéo] Saint-Paul : Huguette Bello remet de nouveau l'écharpe de maire à Emmanuel Séraphin

C'est au gymnase du centre-ville de Saint-Paul, qu'Emmanuel Séraphin a retrouvé son écharpe de maire, remise symboliquement des mains de la présidente de Région, Huguette Bello. Lors du second tour des élections municipales, Emmanuel Séraphin a remporté 55,74% des suffrages exprimés, devant Cyrille Melchior (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
Lors de sa prise de parole, le maire officiellement élu a déclaré : "nous vivons un moment solennel". "C'est avec beaucoup de joie et d'humilité que je prends mes fonctions de premier magistrat de la ville de Saint-Paul. "C'est une grande responsabilité et j'entends l'assumer pleinement", dit-il.
Écoutez.
- Emmanuel Séraphin réélu -
Emmanuel Séraphin a réussi à se faire élire, cette fois-ci en son propre nom après avoir succédé à Huguette Bello, qui avait quitté son siège de maire après son élection à la tête de la Région en 2021. Il termine même avec une belle avance sur son adversaire, crédité de 44,26% des suffrages exprimés.
Huguette Bello, en deuxième position sur la liste d'Emmanuel Séraphin, ressort de ces élections renforcées, les élections régionales de 2028 déjà dans l'esprit de tous.
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Félicitations pour votre élection 👏
Maintenant que vous êtes en place, nous espérons que vous penserez aux habitants des hauts de Saint-Paul, notamment au Guillaume.
Les chemins communaux sont fortement abîmés (chemin Summer 3, chemin de la Glacière, secteur mairie, Bras Mouton, rue de l’Église…) et méritent une attention urgente.
Il y a également des efforts à faire concernant les incivilités et l’éclairage public.
Merci de ne pas nous oublier une fois de plus, s’il vous plaît.
Félicitations Emmanuel.
Tu es un élu honnête et competent.
Cela nous change de l'opposition.
M SERAPHIN un excellent maire.
St Paul mérite mieux que Melchior ou Audrey F, grand pere au Rhaine.