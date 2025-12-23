Saint-Paul : un noël solidaire pour les personnes sans-abri

Le Centre d'action sociale (CCAS) de Saint-Paul a organisé un Noël solidaire pour les personnes sans-abri à la salle des Fêtes de Grande-Fontaine. Un moment festif et jovial qu'ils ont su apprécier. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Paul. (Photo: ville de Saint-Paul)

Un programme a été prévus pour les conviés: petit-déjeuner d’accueil, bien-être, musiques et danses, jeux lontan, tombola, distribution de vêtements, de cadeaux et de kits d’hygiène.

Une journée de partage et de convivialité pour 30 personnes, suivie d’un repas de Noël offert grâce à la générosité des restaurateurs locaux et des donateurs.