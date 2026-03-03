Saint-Paul : ouverture des inscriptions à l'école et à la restauration scolaire

Du lundi 2 au mardi 31 mars 2026 inclus, les inscriptions et réinscriptions à l'école ainsi qu'à la restauration scolaire pour les enfants Saint-Paulois sont ouvertes. Pour la restauration scolaire, tous les enfants demi-pensionnaires scolarisés dans une école de Saint-Paul, de la très petite section au cours moyen 1, seront automatiquement réinscrits à la restauration scolaire pour l’année 2026-2027. Les démarches peuvent se faire en ligne ou par téléphone. Nous partageons la publication de Saint-Paul. (Photo : rb/imazpress.com)