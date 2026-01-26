Saint-Paul : participation des citoyens au conseil des habitants

Ce vendredi 23 janvier 2026, la salle polyvalente de Villèle a accueilli la plénière des Conseils des Habitants (CDH) de la ville de Saint-Paul. Un moment d’échanges fructueux entre les membres des CDH, les élu·e·s et les services municipaux autour des actions menées dans tous les bassins de vie de la commune. Les Conseils des Habitants sont des espaces de participation citoyenne, où les habitants volontaires proposent et co-construisent des projets pour améliorer le quotidien dans leurs quartiers. Nous partageons la publication de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)