Ce mercredi 9 septembre 2026, de nombreux habitants se sont retrouvés à La Saline pour participer à cette première journée de prévention consacrée à la santé cardiovasculaire, organisée par la ville de Saint-Paul en partenariat avec le CHU, le Chor et l'ARS La Réunion. Au programme : conseils autour de l'alimentation, sensibilisation à l'activité physique, échanges avec des professionnels de santé et consultations avec des cardiologues. "Autant de temps forts qui ont permis d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les habitants autour des bons gestes pour préserver leur santé", écrit la commune dans le post ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Paul)

Le Mois du kèr se poursuit de 9h à 14h le mercredi 16 septembre à Grande Fontaine, au Local Jeunesse et le mercredi 23 septembre à Sans Soucis à l'Ecole Jasmin Robert.