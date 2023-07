Saint-Paul : près de 200 enfants réunis pour la grande finale d'Athlécoles

Ce samedi 1er juillet 2023, se tenait au stade Paul-Julius Bénard de Saint-Paul le premier meeting Athlécoles. Un grand rendez-vous sportif où 197 marmailles de la commune de l'ouest se sont réunies – y compris ceux de Mafate – pour la grande finale. À l’issue de cette finale, qui réunira 197 élèves, vingt d’entre eux, dont deux de Mafate, seront sélectionnés pour assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com

Du 24 juillet au 1er août 2024, ce projet impliquera le déplacement d'une délégation composée de 20 enfants et 7 encadrants aux JO de Paris.

L'objectif principal sera de permettre aux enfants de suivre de près les épreuves des Jeux olympiques. En plus de cela, des visites culturelles seront également organisées pour découvrir le riche patrimoine de la capitale, en explorant ses bâtiments et édifices les plus prestigieux : la Tour Eiffel, le Musée du Louvre, Le Jardin des Plantes...

- "Athlécoles 2024", un dispositif sportif innovant -

Au total, 6.500 écoliers ont participé à cette aventure sportive, avec la participation de 48 écoles

Afin de promouvoir cette pratique sportive dès le plus jeune âge, la ville de Saint-Paul – labellisée ville active et sportive - a mis en place le dispositif "Athlécoles 2024" dans toutes les écoles depuis septembre 2022. En collaboration avec la Ligue d’athlétisme, l’Éducation nationale, l'Office Municipal des Sports de Saint-Paul, l'Union générale sportive de l'enseignement libre, les enseignants et la Direction des Sports, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) a organisé cette année sept regroupements dans différents bassins de vie.

L’objectif principal d’Athlécoles est de faire découvrir l’athlétisme à tous les élèves et d’encourager leur engagement dans des clubs sportifs pour promouvoir l’excellence sportive. "L'athlétisme devient ainsi un moyen de promouvoir la santé, renforcer la cohésion sociale, favoriser l'inclusion et valoriser les valeurs du sport."

- Les écoles labellisées "génération 2024" -

À Saint-Paul, huit établissements scolaires ont obtenu le prestigieux label "Génération 2024". Il s'agit des écoles primaires de Palmistes, de Bras Canot, et Mathilde-Frappier-de-Mont-Benoit, des écoles élémentaires Jean-Luc-Daly- Eraya, Louise-Siarane, Fleurimont 2, du Collège de Plateau Caillou et du lycée Évariste-de-Parny.

Ce label, décerné par le ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, a pour objectif de créer des liens entre le milieu scolaire et le mouvement sportif. Ces établissements s'engagent à promouvoir une plus grande pratique sportive au quotidien des élèves et à offrir à chacun l'opportunité de vivre l' aventure olympique et paralympique.

