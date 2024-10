Ce samedi 5 octobre 2024, le Territoire de l'ouest organise du côté de Bellemène et à la Rivière des Galets la traditionnelle déchèterie éphémère de 8h à 15 heures. Tous ceux qui le souhaitent pourront apporter déchets végétaux, encombrants et déchets d’équipements électriques et électroniques. Nous publions ci-dessous le post du TO.