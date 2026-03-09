Saint-Paul : seniors, inscrivez-vous à l’atelier d’anglais ludique

La ville de Saint-Paul propose aux séniors un atelier d’anglais ludique le mercredi 18 mars 2026, de 9h à 12h, à la salle de conférence du Front de mer. Destiné aux Saint-Pauloises et Saint-Paulois âgé·e·s de 60 ans et plus, cet atelier permettra d’apprendre ou de revoir les bases de l’anglais dans une ambiance conviviale et participative. Nous publions le communiqué ci-dessous

L’objectif : apprendre en s’amusant. Les participants pourront découvrir ou réviser les formules essentielles et le vocabulaire du quotidien à travers différentes activités :

- utilisation de flashcards,

- jeux de cartes,

- comptines et chants en anglais,

- exercices ludiques favorisant l’échange entre participants.

Cet atelier rassemble des séniors de différents bassins de vie et de niveaux variés, afin de favoriser la rencontre, le partage et l’apprentissage dans une atmosphère détendue.

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire.

Inscriptions : Jeudi 12 mars 2026 – de 8h à 16h au Service Séniors – 342 rue Saint-Louis

Pièces à fournir :

- justificatif de domicile de moins de 6 mois

- carte d’identité

Informations : 0262 70 43 43