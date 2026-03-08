Saint-Paul : sortie seniors au cinéma Cambaie

Pour toutes les personnes de plus de 60 ans et plus, une sortie Cinéma Seniors est prévue le mardi 24 mars 2026 de 9h30 à 12h au multiplexe Ciné Cambaie (Saint-Paul). À l'affiche : "Marsupilami". Une projection spécialement pensée pour vous pour partager un moment convivial et agréable entre amis ou voisins. Cette séance est gratuite sous inscription. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : Saint-Paul)

Pour participer à cette sortie gratuite des seniors, il est demandé de vous inscrire au service seniors du 11 au 17 mars 2026, de 8h à 12h.

À prévoir : un justificatif de domicile de moins de 6 mois et une carte d'identité valide.

Informations et inscriptions : 0262.70.43.43

Attention, les places sont limitées.