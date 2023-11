La déchèterie éphémère et le Trokali mobile seront à Bellemène ce samedi 4 novembre de 8h à 15h. Profitez de ces rdv mensuels réguliers pour apporter au Trokali mobile et à la déchèterie éphémère ce qui peut être réutilisé. Jouets, vêtements, livres… échangez ou donnez les objets que vous n’utilisez plus. Vous ferez des heureux. Nous publions le communiqué c-dessous. (Photo d'illustration TCO)