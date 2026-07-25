Saint-Paul : une journée pour sensibiliser aux hépatites au CHOR

Le mardi 28 juillet 2026, la ville de Saint-Paul et le CHOR, via le CeGIDD, donnent rendez-vous à l'occasion de la Journée mondiale contre les hépatites. Cela aura lieu de 9 heures à 15 heures à la gare routière de Saint-Paul (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les équipes du CeGIDD seront présentes pour informer, sensibiliser et accompagner le public autour des hépatites virales.

- Information sur les hépatites B et C et leurs modes de transmission

- Sensibilisation aux moyens de prévention

- Promotion du dépistage

- Dépistage sur site par TROD et/ou sérologies

- Information sur la vaccination contre les hépatites A et B pour les publics concernés

Cette journée sera également l'occasion de découvrir les missions du CeGIDD et d'échanger avec les professionnels présents.

Un dépistage précoce et une bonne information sont des leviers essentiels pour lutter contre les hépatites virales.