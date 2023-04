Saint-Paul : une matinée rencontre pour les pro du tourisme

Professionnels du tourisme, participez à la matinée-rencontre me mardi 11 avril 2023, de 9h à 12h au Café 1715 à St-Paul. Inscription à patrizio@ouest-lareunion.com (indiquez Matinée rencontre dans l’objet du mail). Ces rencontres organisées régulièrement par l'Office de tourisme intercommunal ont pour but d'échanger ses expériences ; exprimer son point de vue sur une problématique ; prendre des décisions collectives ; exposer librement ses désaccords de manière constructive ; approfondir une thématique avec des experts du tourisme ; créer une synergie de réseaux entre socio-professionnels ou encore dynamiser et valoriser notre territoire.