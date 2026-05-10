Saint-Pierre : échanges et prévention, les acteurs locaux de la sécurité sensibilisent les enfants

Ce mercredi 6 mai 2026, la police municipale, les pompiers, et les contrôleurs de bus ont organisé une action de prévention. Objectif : sensibiliser le public aux bons comportements sur la route et renforcer la sécurité de tous. Tout au long de la matinée, les participants ont pu échanger avec les professionnels, découvrir les dispositifs de sécurité et être informés de manière concrète et pédagogique. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : ville de Saint-Pierre)