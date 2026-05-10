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Saint-Pierre : cérémonie du 8 mai en hommage à ceux et celles qui ont combattu pour la liberté en 1945

  • Publié le 10 mai 2026 à 18:53
  • Actualisé le 10 mai 2026 à 19:02
Saint-Pierre : cérémonie du 8 mai en hommage à ceux et celles qui ont combattu pour la liberté en 1945

Ce vendredi 8 mai 2026, la ville de Saint-Pierre a organisé une cérémonie d'hommage à toutes les personnes qui ont combattu pour la liberté en 1945. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville. (Photo : Saint-Pierre)

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