Saint-Pierre : cérémonie du 8 mai en hommage à ceux et celles qui ont combattu pour la liberté en 1945

Ce vendredi 8 mai 2026, la ville de Saint-Pierre a organisé une cérémonie d'hommage à toutes les personnes qui ont combattu pour la liberté en 1945. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville. (Photo : Saint-Pierre)
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