Saint-Pierre : une rencontre pour faciliter l’inclusion des enfants en milieu scolaire

David Lorion, maire de Saint-Pierre, accompagné de Michelle Lakermance, première adjointe chargée des affaires scolaires, a reçu Audrey Duveland ainsi que l’association Enfants autistes 974: le nouvel écolier. "Cette rencontre a permis d’échanger autour des actions menées par l’association et d’évoquer une éventuelle collaboration afin d’accompagner les familles saint-pierroises ayant besoin d’un soutien pour faciliter l’inclusion des enfants en milieu scolaire", souligne la Ville. (Photo : ville de Saint-Pierre)