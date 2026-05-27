TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Pierre : une rencontre pour faciliter l’inclusion des enfants en milieu scolaire

  • Publié le 27 mai 2026 à 12:25
  • Actualisé le 27 mai 2026 à 12:29
Saint-Pierre : une rencontre pour faciliter l’inclusion des enfants en milieu scolaire

David Lorion, maire de Saint-Pierre, accompagné de Michelle Lakermance, première adjointe chargée des affaires scolaires, a reçu Audrey Duveland ainsi que l’association Enfants autistes 974: le nouvel écolier. "Cette rencontre a permis d’échanger autour des actions menées par l’association et d’évoquer une éventuelle collaboration afin d’accompagner les familles saint-pierroises ayant besoin d’un soutien pour faciliter l’inclusion des enfants en milieu scolaire", souligne la Ville. (Photo : ville de Saint-Pierre)

Saint-Pierre, Insertion, Enfant, Zoom

guest
0 Commentaires