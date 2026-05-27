Saint-Pierre : les jeux d'eau des Jardins de la plage restent accessibles au public

Dans le cadre des mesures de restriction d’usage de l’eau actuellement en vigueur, la ville de Saint-Pierre informe les usagers, que les jeux d’eau des Jardins de la plage restent accessibles au public. "La ville de Saint-Pierre reste pleinement mobilisée en faveur d’une gestion responsable de l’eau et remercie l’ensemble des habitants pour l’adoption de gestes écoresponsables au quotidien", écrit la mairie de Saint-Pierre. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les jeux d’eau fonctionnent grâce à un système en circuit fermé avec recyclage de l’eau.

L’eau utilisée est ainsi récupérée, filtrée puis réutilisée en continu, permettant de limiter significativement la consommation d’eau potable.

Ce dispositif garantit le maintien de cet espace de fraîcheur tout en respectant les efforts engagés pour la préservation de la ressource en eau.

La ville de Saint-Pierre reste pleinement mobilisée en faveur d’une gestion responsable de l’eau et remercie l’ensemble des habitants pour l’adoption de gestes écoresponsables au quotidien.