Les jeux des villes à Saint-Pierre

Le samedi 13 juin, la ville de Saint-Pierre accueille la toute première édition des jeux des villes La Réunion, un événement sportif inédit qui promet de rassembler toute la jeunesse de l’île autour de valeurs fortes telles que le respect, le dépassement de soi et la solidarité. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Pierre ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Douze communes participeront à cette journée exceptionnelle, avec plus de 1 500 jeunes sportifs nés en 2012 et 2013 engagés dans huit disciplines différentes : athlétisme, natation, basketball, football, handball, judo, karaté et tennis.

Les compétitions se dérouleront sur plusieurs complexes sportifs : Nelson Mandela, Casabona et Bois d’Olives.

Inspirés par le modèle des Jeux Olympiques, les jeux des villes proposeront un classement par points basé sur les médailles remportées, pour couronner la ville gagnante.

Pour le comité régional olympique et sportif de La Réunion, ces jeux des villes sont avant tout un outil d’éducation, d’inclusion et d’épanouissement pour la jeunesse.

L’accès au public est libre et on vous invite à venir nombreux pour encourager nos jeunes sportifs saint-pierrois.

Le programme complet des compétitions et les horraires des épreuves sont à retrouver ici.