Saint-Pierre : l’odorat comme un enjeu de santé publique et de santé mentale

À l’initiative de l’Urps orthophonistes La Réunion et de la Sorr, la minute internationale des odeurs se tiendra ce mercredi 10 juin 2026, de 9h à 12h, au ciné Grand Sud. Cette action est portée par les orthophonistes de l’île, mobilisés pour sensibiliser le grand public à la reconnaissance de l’odorat comme un véritable enjeu de santé publique et de santé mentale. "Cette matinée de sensibilisation, ouverte à tous et gratuite, mettra à l’honneur notre patrimoine olfactif à travers la découverte des odeurs du paysage végétal réunionnaisé, écrit la mairie de Saint-Pierre. (Photo d'illustration : Stephan LaÏ-Yu / www.imazpress.com)