Saint-Pierre accompagne les projets professionnels des jeunes de Bois d'Olives

Vous êtes un jeune, vous vivez à Bois d’Olives et vous avez un projet professionnel, une envie de vous former, de trouver un emploi ou de créer votre entreprise ? La ville de Saint-Pierre propose différentes possibilités d’accompagnement. Avec le Plie et CitéLab, une rencontre est organisée afin d’échanger avec les professionnels, de poser vos questions et de mieux connaître les accompagnements proposés. Les inscriptions se font directement à la mairie annexe de Bois d’Olives. Nous partageons le post de la ville de Saint-Pierre : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)