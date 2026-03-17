Saint-Pierre : découvrez Zistwar péi paranndan au théâtre Lucet Langenier

Ce vendredi 20 mars 2026, à 20 heures, la Konpani Ibao propose Zistwar péi paranndan, au Théâtre Lucet Langenier, à Saint-Pierre. Un spectacle qui invite le public à entrer dans un imaginaire réunionnais traversé par les récits, les quêtes et les forces du vivant. (Photos DR)

"Il existe, au cœur de l’île, un pays dans le pays. Un territoire que l’on ne traverse pas distraitement, mais auquel on accède par les sentiers, les ravines, les croisements, et surtout par les histoires".

Zistwar péi paranndan ouvre un passage vers une Réunion intérieure, invisible, née du marronnage, où les forces de la nature prennent visage à travers des divinités yorubas, à la sauce péi.

Conçu comme un diptyque de contes, le spectacle suit deux quêtes. Celle de Maling, d’abord, personnage frêle qui cherche la force non pour paraître, mais pour tenir debout. Celle de Loyomang, ensuite, jeune femme en quête de beauté, confrontée à ce que cette recherche dit du regard des autres, mais aussi de soi. "Deux récits, deux élans, deux manières de voir le chemin déplacer la demande initiale", précise la compagnie. Deux contes portés par Nelly Cazal, Valérie Cros, Stéphane Thomas et Daniel Hoareau.

Zistwar péi paranndan déploie un imaginaire profondément ancré dans le territoire réunionnais, tout en ouvrant un espace plus large : celui des transmissions, des héritages, des métamorphoses intimes. Il y est question de courage, d’apparence, de désir, mais aussi de ce que les récits permettent encore aujourd’hui : relier, déplacer, révéler.

Zistwar péi paranndan - Vendredi 20 mars 2026 à 20h au Théâtre Lucet Langenier, à Saint-Pierre. À découvrir à partir de 8 ans. Tarifs : 10 euros ou 6 euros

www.imazpress.com / [email protected]