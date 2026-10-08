TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Pierre : les Foulées de la Fraise ont réuni les amateurs de trail

  • Publié le 8 octobre 2026 à 16:05
  • Actualisé le 8 octobre 2026 à 16:12
Saint-Pierre Foulées de la Fraise

À l'occasion de la Fête de la Fraise, les Foulées de la Fraise se sont déroulées ce dimanche 4 octobre 2026 à Saint-Pierre. Les participants se sont élancés sur un parcours de trail de 20 kilomètres, avec 1.200 mètres de dénivelé positif, à travers la Rivière des Remparts, en passant par le Domaine Vidot et le sentier de la Fraise. La ville de Saint-Pierre a salué l'engagement des coureurs et donné rendez-vous aux participants l'année prochaine. Nous publions ci-dessous le post de la ville de Saint-Pierre : (Photo Ville de Saint-Pierre)

Zoom, Saint-Pierre, Fête de la fraise

guest
0 Commentaires