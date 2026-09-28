Saint-Pierre : inauguration du béguinage de la Ravine des Cabris

Le béguinage seniors de la Ravine, dont les premiers habitants ont emménagé en mars dernier, a été officiellement inauguré le 23 septembre 2026 sur la commune de Saint-Pierre. Nous publions ci-dessous le communiqué

Organisée sur le site du béguinage, en présence du maire de la ville et de ses élus, la cérémonie a réuni les habitants, la direction du Crédit Agricole La Réunion - Mayotte, propriétaire du béguinage de La Ravine des Cabris, les représentants de l’association Vivre en Béguinage, et les partenaires du projet ainsi que les acteurs du territoire ayant contribué à sa réalisation. Parmi eux, Amundi Private Equity Impact Investing, premier gestionnaire d’actifs européen et partenaire historique de Vivre en Béguina ge, accompagne depuis de nombreuses années le développement de ce modèle d’habit at inclusif.

Cette inauguration marque l’aboutissement d’un projet d’habitat inclusif pensé pour permettre aux seniors autonomes de vieillir chez eux, dans un environnement sécurisant, convivial et adapté, tout en préservant leur autonomie et leur vie sociale.

- Un projet d'habitat à taille humain, ancré dans son quartier -

Implanté au cœur de La Ravine des Cabris, quartier historique et vivant de Saint-Pier r e, le béguinage bénéficie d’un environnement particulièrement favorable à la vie quotidienne de ses résidents : commerces et services de proximité, transports en commun, espaces verts, offre de soins et tissu associatif dynamique.

Le béguinage est composé de 28 logements à loyer modéré répartis sur trois niveaux avec ascenseur allant du T1 au T3 : Les logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et peuvent être médicalisés dans le cadre de l’hospitalisation à domicile.

Pensés comme de véritables "chez-soi", ils permettent à chaque résident de conserve r son indépendance, tout en bénéficiant de la dynamique collective propre au béguinage.

- Bien vieillir chez soi, sans être seul -

Au-delà de la réalisation immobilière, le Béguinage de La Ravine des Cabris repose sur un véritable projet de vie collective.

Son ambition : permettre aux seniors de préserver leur autonomie tout en favorisant les rencontres, l’entraide, la convivialité et le lien social.

Cette approche apporte une réponse concrète à un enjeu majeur pour La Réunion : accompagner le vieillissement de la population en proposant des solutions qui permettent aux seniors de rester acteurs de leur quotidien et pleinement intégrés à la vie de leur quartier.

La proximité immédiate d’une maison de santé pluridisciplinaire, des professionnels de santé présents dans le quartier et des structures hospitalières de Saint-Pierre vient également conforter cet environnement favorable au bien-vieillir.

- Un projet pleinement inséré dans la vie locale -

Le choix de La Ravine des Cabris répond à la volonté de proposer aux résidents un lieu de vie ouvert sur son environnement et non isolé de celui-ci.

Le quartier dispose notamment d’une vie associative dynamique, portée par l’espace socioculturel Moulin à Café et un club du troisième âge actif. Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville accompagne également les seniors à travers différents services et actions en faveur du bien-vieillir.

Cette implantation doit ainsi permettre aux habitants du béguinage de continuer à vivre dans leur quartier, conserver leurs habitudes et leurs repères et participer pleinement à la vie locale.



Depuis l’ouverture du Béguinage de la Ravine en mars 2026, l’association Vivre en Béguinage accompagne le projet de vie sociale et partagée aux côtés du Crédit Agricole La Réunion - Mayotte.

L’objectif est de favoriser une dynamique collective entre les habitants, fondée sur la convivialité, l’entraide et la solidarité, tout en respectant l’indépendance et le rythme de chacun.

Des actions et animations sont proposées (mais rien n’est imposé) autour notamment de la prévention santé, de la préservation de l’autonomie, du lien intergénérationnel et de l’inclusion sociale.