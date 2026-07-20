Saint-Pierre : l'appel à participation lancé pour le Dipavali

La ville de Saint-Pierre organise les festivités du Dipavali les 14 et 15 novembre 2026. Pour ceux qui souhaitent participer à cet évènement, un formulaire est à télécharger sur le site de la ville et remplir. Les documents sont à retourner, avec toutes les pièces justificatives, avant le 30 juillet 2026. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Le formulaire est disponible ici.

Les documents sont à retourner, avec toutes les pièces justificatives, avant le 30 juillet 2026 :

• mail à [email protected]

• par courrier postal à Mairie de Saint-Pierre, service culturel - Dipavali 1, rue de La République, 97410 Saint-Pierre

"Attention, toute demande incomplète, envoyée hors délai, transmise à une autre adresse mail ou n’ayant aucun lien avec la culture hindoue ne sera pas prise en compte", précise la ville de Saint-Pierre.