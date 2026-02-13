TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

VOLCAN Les premières images aériennes réalisées par notre photographe à retrouver sur notre site

voir plus

Saint-Pierre : le centre-ville s'anime pour la Saint-Valentin

  • Publié le 13 février 2026 à 11:39
saint-valentin

Du 12 au 14 février, retrouvez des artisans et des espaces dédiés aux amoureux dans les jardins de la Mairie, de la Poste et sur la placette Wi Ti Yen. Le 14 février, ambiance musicale toute la journée sur la placette Wi Ti Yen avec Georges-Marie Soucramanien, Jean-Pierre Boyer, Joël Vigne, Varaine Ben et d’autres artistes.L’après-midi, place aux petites attentions : distribution de roses de 14h30 à 17h30 et animations musicales dans les rues. De 16h à 17h30 : guitare, jazz, saxophone et piano. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo :Sly/www.imazpress.com)

Zoom, Saint-Pierre

guest
0 Commentaires