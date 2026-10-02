Saint-Pierre : le chemin Mourgapamodely sera mis en impasse à compter du 12 octobre

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par les riverains du chemin Mourgapamodely et du chemin Cachalot en matière de tranquillité, la ville de Saint-Pierre va procéder à la mise en impasse du chemin Mourgapamodely. Cette voie cannière, située côté montagne le long de la RN1, sera physiquement fermée à proximité de la société CGL Automobiles. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À compter de la mise en place de cette fermeture, les conditions d’accès au secteur seront modifiées :

• les accès situés entre CGL Automobiles et l’ouvrage hydraulique de la Ravine des Cabris se feront par le secteur de l’ouvrage de la Ravine des Cabris ;

• les autres accès au chemin Mourgapamodely se feront depuis l’entrée située au niveau de la route départementale 26 (RD26).

Cette mise en impasse sera effective à partir du lundi 12 octobre au matin.

La Ville de Saint-Pierre remercie les riverains et les usagers concernés pour leur compréhension et les invite à prendre leurs dispositions en amont de cette modification des conditions de circulation.