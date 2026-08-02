Saint-Pierre : le Judo club sud réunion offre 1 mois d'essai gratuit avant toute inscription

À l'approche de la rentrée et au choix des prochaines activités physiques et sportives, le Judo club sud réunion offre 1 mois d'essai gratuit avant toute inscription. Retrouvez des séances tous les jours de 17h00 à 18h30 pour les enfants de 3 à 11 ans et de 18h30 à 20h00 pour les adolescents et les adultes (12 ans et plus). Les séances auront lieu le lundi et vendredi au dojo Jean-Claude Mingui (Casabona), le mardi, mercredi et jeudi à la maison de quartier de Jolifond. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Vous pouvez vous inscrire au 06 92 29 02 45.