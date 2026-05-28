Saint-Pierre : les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants découvrent la Police Municipale

En fonction depuis moins de six mois, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants de Saint-Pierre poursuivent leur découverte du fonctionnement de la collectivité et de ses services. ​Ce mercredi 27 mai 2026, ils ont pu visiter les locaux de la Police Municipale et rencontrer des agents impliqués dans leurs missions de prévention de la délinquance et de sécurisation du territoire saint-pierrois. Nous publions le post ci-dessous

​Pour l’occasion, ils étaient accompagnés par :

- Michèle Lakermance, 1ère adjointe en charge des affaires scolaires

- Valdo Maroude Gopalle, adjoint à la sécurité et à la réglementation

