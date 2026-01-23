Saint-Pierre : Marie-Aurore Savigny célèbre ses 105 ans

Marie-Aurore Savigny vient de fêter ses 105 ans. Elle a eu six enfants, quatre garçons et deux filles. C'est une des premières filles de son époque à avoir eu le certificat d'études. Cela lui a permis de devenir comptable de métier. Nous publions ci-dessous le post de la mairie de Saint-Pierre. (Photo : ville de Saint-Pierre)

Elle a vécu une trentaine d'années en métropole et elle est venue passer une partie de sa retraite sur des terres natales.

Elle a beaucoup voyagé, dans des pays insolites et elle reste toujours une amatrice de champagne.

Elle est toujours autonome et continue ses petites promenades.