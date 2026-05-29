Saint-Pierre : Roger et Marinette Orfel célèbrent leur 50 ans de mariage

La ville de Saint-Pierre met à l’honneur Roger et Marinette Orfel, habitants de la Ravine des Cabris, qui célèbrent leurs 50 ans de mariage. Roger avait 29 ans et Marinette 23 ans lors de leur rencontre au bal. Depuis, ils ont construit une belle vie de famille ensemble et ont eu 3 filles et plein de petits-enfants. "La ville et le conseil municipal leur adresse toutes ses félicitations pour ce magnifique parcours de vie et leur souhaite encore de nombreuses années de bonheur ensemble". Nous publions le post de la ville de Saint-Pierre : (Photos ville de Saint-Pierre)