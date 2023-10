Semaine européenne du développement durable : le Département met à l’honneur les projets citoyens

La 21e édition de la Semaine européenne du développement durable (SEDD), lancée le 18 septembre, s’est achevée vendredi 6 octobre lors d’une cérémonie organisée au domaine du Moca, à Saint-Denis.

Camille Clain, vice-Présidente du Conseil départemental, qui représentait le Président Cyrille Melchior, a pu y saluer la mobilisation des scolaires, associations, institutions, entreprises ou membres de la société civile, qui ont, tout au long de cette édition, fait "rayonner les bonnes idées, les beaux projets, ainsi que les bonnes pratiques, tout en sensibilisant les Réunionnaises et les Réunionnais aux enjeux et défis présents et à venir". Elle a également souligné à quel point la SEDD est "un catalyseur du changement, un moteur de la dynamique de transition écologique et solidaire".

La vice-Présidente du Département a aussi rappelé que la Collectivité est elle-même moteur de cette dynamique, notamment à travers le Plan 1 million d’arbres, initié il y a trois ans, qui touche les zones naturelles comme les quartiers ou les établissements scolaires.

Avec le Budget initiative citoyenne (Bic), l’institution soutient de nombreuses initiatives qui s’inscrivent dans la transition écologique et solidaire. C’est le cas du projet Bioma, la création d’un jeu de cartes ludique et scientifique, à jouer à plusieurs pour sensibiliser à la biodiversité réunionnaise et à ses enjeux, et comprendre les menaces de son érosion pour notre île. C’est aussi le cas de la sensibilisation aux déplacements à vélo organisée au lycée Leconte-de-Lisle par l’association Des abeilles dans un lycée.

Les deux projets soutenus par le Département ont été présentés lors de la clôture de la SEDD, comme la valorisation des biodéchets dans cinq collèges pilotes du sud de l’île.