Ce dimanche 20 octobre 2024 de 9h30 à 13h00, l'association Propreunion organise son évènement : Soleil y pouak. Une journée de prévention et de dépistage du cancer de la peau et du diabète qui aura lieu sur le camping de l'Hermitage. Petits, moyens et grands sont attendus autour de nombreuses activités, suivi d'un nettoyage de la plage face au camping. Nous publions l'affiche ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)