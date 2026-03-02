Tampon : l'EFS se mobilise pendant le mois de mars

Durant le mois de mars, plusieurs collectes de sang sont organisées par l'Établissement français du sang au Tampon. Un geste simple qui sauve des milliers de vies. Prenez dès à présent rendez-vous par téléphone ou sur le site des dons de sang. Nous partageons la publication du Tampon. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Les collectes auront lieu les :

- lundi 9 et 23 mars au pôle adminitratif du 23ème km de 8h à 13h

- lundi 16 mars à la Paroisse Saint-Esprit de Trois Mares de 8h30 à 13h

- mardi 24 au lycée Pierre Lagourgue de 8h30 à 13h30

- dimanche 29 mars à la salle des fêtes du 12ème km de 9h à 14h30

Pour vous inscrire :

-par téléphone : 0262 90 53 92 / 0262 90 53 07

-en ligne : https://dondesang.efs.sante.fr/