Tampon : l'EFS se mobilise pendant le mois de mars

  • Publié le 2 mars 2026 à 10:21
  • Actualisé le 2 mars 2026 à 10:30
Durant le mois de mars, plusieurs collectes de sang sont organisées par l'Établissement français du sang au Tampon. Un geste simple qui sauve des milliers de vies. Prenez dès à présent rendez-vous par téléphone ou sur le site des dons de sang. Nous partageons la publication du Tampon. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Les collectes auront lieu les :

- lundi 9 et 23 mars au pôle adminitratif du 23ème km de 8h à 13h
- lundi 16 mars à la Paroisse Saint-Esprit de Trois Mares de 8h30 à 13h
- mardi 24 au lycée Pierre Lagourgue de 8h30 à 13h30
- dimanche 29 mars à la salle des fêtes du 12ème km de 9h à 14h30

Pour vous inscrire :

-par téléphone : 0262 90 53 92 / 0262 90 53 07
-en ligne :  https://dondesang.efs.sante.fr/

