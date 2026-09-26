Territoire de l’Ouest : rendez-vous pour une soirée cinéma en plein air à la Darse Titan

Le Territoire de l’Ouest organise une nouvelle soirée cinéma gratuite en plein air à la Darse Titan, au Port, le samedi 3 octobre 2026. L’événement est ouvert à tous pour un moment convivial au bord de l’eau.

La soirée débute à 18h30 avec la projection d’un film-documentaire d’une durée de 29 minutes, Habiter le seuil. Ce documentaire propose une réflexion sur notre relation avec l’océan et le littoral à travers la danse.

À la suite du documentaire, découvrez Flow (1h24), un grand film d’animation grand public (Oscar 2025 ). Spectaculaire et accessible à toute la famille, il raconte le voyage d’un chat solitaire sur un bateau après une grande inondation.

Le public est invité à se rendre sur site dès 17h30 (1h00 avant le début de la séance) pour s’installer tranquillement.

Des transats seront mis à disposition dans la limite des places disponibles. Nous vous conseillons d’apporter vos propres chaises pliantes pour assurer votre assise.

Un foodtruck sera présent sur place pour la restauration.