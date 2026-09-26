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Territoire de l’Ouest : rendez-vous pour une soirée cinéma en plein air à la Darse Titan

  • Publié le 26 septembre 2026 à 10:00
TO : un cinéma plein air à la Darse du Port

Le Territoire de l’Ouest organise une nouvelle soirée cinéma gratuite en plein air à la Darse Titan, au Port, le samedi 3 octobre 2026. L’événement est ouvert à tous pour un moment convivial au bord de l’eau.

La soirée débute à 18h30 avec la projection d’un film-documentaire d’une durée de 29 minutes, Habiter le seuil. Ce documentaire propose une réflexion sur notre relation avec l’océan et le littoral à travers la danse.

À la suite du documentaire, découvrez Flow (1h24), un grand film d’animation grand public (Oscar 2025 ). Spectaculaire et accessible à toute la famille, il raconte le voyage d’un chat solitaire sur un bateau après une grande inondation.

Le public est invité à se rendre sur site dès 17h30 (1h00 avant le début de la séance) pour s’installer tranquillement.

Des transats seront mis à disposition dans la limite des places disponibles. Nous vous conseillons d’apporter vos propres chaises pliantes pour assurer votre assise.

Un foodtruck sera présent sur place pour la restauration.

Territoire de l’Ouest, Zoom

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