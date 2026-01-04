Territoire de l'ouest : retrouvez les calendriers de collecte en ligne

Alors que le début de l'année 2026 commence, le Territoire de l'ouest partage le calendrier de collecte des déchets. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Que faire si vous n’avez pas trouvé votre nouveau calendrier dans votre boîte aux lettres ?

Pendant la période des fêtes, les boîtes aux lettres débordent de tracts publicitaires ! Faites donc attention à bien récupérer votre calendrier de collecte des déchets 2026… Ne le confondez pas avec vos publicités.

Vous avez aussi la possibilité de consulter et télécharger la version numérique de votre calendrier.

La version numérique est un moyen facile et bien pratique de connaître les jours de collectes, et surtout un moyen écologique (pas d’impression papier).

Si toutefois vous tenez absolument à la version papier du calendrier :

- Remplissez le formulaire de signalement de calendrier non reçu dans ma boîte aux lettres, en ligne sur notre site internet

- Ou appelez le Numéro Vert au 0800 605 605 (appel gratuit à La Réunion)

Suite à votre demande, vous recevrez votre calendrier de collecte dans votre boîte aux lettres.

- Janvier 2026 - nouvelle consigne de tri -

A partir du 1er janvier 2026, une nouvelle consigne de tri entre en vigueur :

- tous les emballages en plastique se trient et vont dans le bac jaune.

Dans le bac jaune, tous les déchets doivent être déposés en vrac (pas dans des sacs) et non imbriqués (ne pas mettre des emballages les uns dans les autres).

Pour plus de conseils sur le tri et les éco-gestes : Guide du tri.

Téléchargez notre application déchets, TRIALI, qui récompense les bons trieurs.

- Rappel : Respectez bien votre calendrier de collectes -

Vous ne souhaitez pas voir votre quartier ou votre commune en permanence jonché(e) de déchets ? Nous non plus !

Alors, ne laissez pas vos déchets n’importe où et n’importe quand ! Cela génère une pollution visuelle et peut dégrader la situation sanitaire (création de gîtes larvaires de moustiques, vecteurs de dengue et de chikungunya).

Pour un quartier propre, sortez vos déchets au bon moment !

Les bacs et les déchets doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte ou avant 4h du matin le jour-même. Les bacs doivent être rentrés après la collecte. Tout dépôt de déchets en dehors des jours prévus au calendrier est passible de contravention.

Les bacs ou déchets doivent être accessibles aux camions (ex. : loin des fils électriques/téléphoniques et/ou des compteurs d’eau, des clôtures, …).

Si vous avez manqué une collecte, gardez vos déchets (ne pas les sortir) jusqu’à la prochaine collecte ou apportez-les en déchèterie (s’ils y sont acceptés).